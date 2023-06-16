Минюст России включил режиссера Виталия Манского* в реестр иноагентов Фото: Борис КУДРЯВОВ

Министерство юстиции Российской Федерации включило в реестр иностранных агентов режиссера Виталия Манского*. Помимо него туда попало еще четыре человека и две организации. Об этом стало известно на портале ведомства.

«В.В. Манский выступал против специальной военной операции на Украине, заявлял о поддержке властей Украины, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации, отождествлял Российскую Федерацию с нацистской Германией. Принимал участие в создании для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных агентов, получал поддержку со стороны иностранных источников. Проживает за пределами Российской Федерации», — говорится в публикации Минюста.

Помимо него в реестр попали: журналистка Светлана Прокофьева*, экономист Сергей Алексашенко*, политик Лев Шлосберг* и Юлия Парамонова*. Также в реестр занесли информационный портал «ВЕСЬМА»** и фонд «Свободная Якутия»**.

Ранее стало известно, что Минюст внес в список иноагентов солиста группы Би-2 Леву*, который является гражданином Белоруссии Егором Бортником по паспорту.

*Физическое лицо, выполняющее фукнции иностранного агента в России.

** Юридическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.