Умер Дэниел Эллсберг, разоблачитель секретов Пентагона Фото: EAST NEWS

Умер разоблачитель секретов Пентагона Дэниел Эллсберг, которому было 92 года, об этом сообщила газета The Washington Post.

«Пентагонское досье» - секретное собрание документов о подготовке и ведении войны США во Вьетнаме. Эллсберг передал его газете The New York Times, досье опубликовано в 1971 году.

Документы показали, что Белый дом вел политику эскалации боевых действий во Вьетнаме, хотя официально властями заявлялось обратное. Публикация досье подорвала доверие американской и мировой общественности к властям США.

Как писал сайт KP.RU, в 2013 году бывший сотрудник ЦРУ США Эдвард Сноуден обнародовал секретные документы, касающиеся массовой слежки, которую осуществляли спецслужбы США и Великобритании.

Он пытался улететь в Южную Америку, а в итоге он оказался в транзитной зоне «Шереметьево». Позже экс-агент попросил у России политическое убежище и через какое-то время получил справку ФМС.

Сноуден рассказывал, что изначально не планировал просить политического убежища в России и оставаться в стране. Однако другие государства не были уверены в том, что смогут обеспечить его безопасность

Напомним, ранее Эдвард Сноуден заявлял, что главным в обнародовании секретных документов было рассказать народу правду о тотальной слежке со стороны американских спецслужб, а что с этой правдой делать - люди должны решить сами.