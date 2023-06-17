Владимир Мединский: День Победы в СВО в новом учебнике истории обозначим, не сомневайтесь

Фото: Юлия Пыхалова

ПОД ГАТЧИНОЙ ПОЯВИТСЯ ГРАНДИОЗНЫЙ МЕМОРИАЛ

- Владимир Ростиславович, в России за последние годы при поддержке РВИО появились грандиозные мемориалы, такие как Ржевский солдат или Александр Невский с дружиной на берегу Чудского озера? Какие-то еще проекты такого же размаха планируются?

- Много. Только на новых территориях у нас будет 15 точек, которые мы восстанавливаем. Уже сделали Саур-Могилу — это главный мемориал на Донбассе, как Мамаев курган в Сталинграде или Брестская крепость в Белоруссии. Восстановили мемориал молодогвардейцам в Краснодоне.

В Ленинградской области у нас огромный проект реализуется масштаба Ржевского мемориала в Ленобласти, посвященный теме, которую мы много лет продвигаем в общественномсознании - геноциду народов СССР фашистами. В рамках международного права признан геноцид в годы Второй мировой войны в отношении трех народов – евреев, цыган и локальный геноцид сербов. Локальный, потому что этим занималась только фашиствующая хорватская организация усташей. Но тема геноцида народов СССР никогда не поднималась. В действительности, в результате спланированной нацистами деятельности погибло, по самыми минимальным подсчетам, 13 миллионов мирных граждан СССР. Наши потери мирного населения в годы Великой Отечественной гораздо больше, чем потери на фронте. Более миллиона жителей блокадного Ленинграда – это что? А десятки тысяч мирных жителей, которые погибли за один день в Сталинграде во время налета в конце августа 1942 года? На Сталинграде немцами была отработана система тотального сожжения, вакуумная воронка, когда город поджигается с разных сторон.

- Уже известно, где будет Мемориал жертвам геноцида?

- Да, известно, есть проект. Стройка идет полным темпом, с опережением графика. Памятник будет находиться в Гатчинском районе Ленинградской области. Выбрано место не случайно - близко к аэропорту Пулково. И туристам будет удобно. Кроме того, по соседству с местом мемориала находилась так называемая детская спецбольница. Туда собирали детей в возрасте от 7 лет и откачивали у них кровь немцы. Считалось, что детская кровь очень полезна для раненых солдат вермахта. Детей держали как дойных коров. Кровь качали, а когда она переставала возобновляться, их прогоняли. Кто мог уползти. Многие погибали там же в овраге, умирали от обескровливания, истощения. Там же их и закапывали. Кому-то посчастливилось выжить, единицам.

- Медиагруппа «Комсомольская правда» совместно с РВИО будет выпускать книгу «Геноцид», посвященный этой теме.

- Да, большой альманах, посвященный этой теме. Мы очень благодарны «Комсомолке», что она вместе с нами в эту идею вписалась. Идея тяжелая, страшная. Мне бы хотелось, чтобы к моменту выхода книги уже появился мемориал, или мы увидели его финальный проект.

СИЛИКОНОВАЯ ДОЛИНА XIX ВЕКА

- В дни Петербургского форума вы закладывали памятник министру просвещения XIX века, графу Уварову, читали лекцию про обер-прокурора Синода Константина Победоносцева. Вы намеренно возвращаете доброе имя деятелям, которые ранее, по крайней мере, в советской науке считались не совсем правильными...

- Да, «мракобесы и реакционеры».

- Много таких имен вы еще собираетесь вернуть?

- Конечно. Велика и обильна наша история. Я никого не хочу идеализировать. Они все были со своими «тараканами». Но это были поразительно интересные люди. Большие ученые, мыслители, люди со стержнем, со своим представлением о добре и зле. И каждый из них был идеалистом своего рода. У меня идея памятника Уварову родилась после того, как я прочитал лекцию о нем в рамках своего цикла. Я по другому посмотрел на этого человека. Он фактически является воссоздателем Петербургского университета. Формально Петербургский университет отмечает 300-летие в следующем году, создан одновременно с Академией наук Петром I. Но это формально. Реальное решение о создании Петербургского университета во всей его мощи, с множеством факультетов, с привлечением лучших российских и иностранных преподавателей, принимал Уваров.

- Про Уварова из школьного курса в основном все знают три слова...

- Православие, самодержавие и народность. И никто не понимает, что он имел в виду под этим. Потому что деталей дальше никто не читал. Будучи сам православным и апологетом церковной темы, граф Уваров создал фактически силиконовую долину середины XIX века. Самое технологически продвинутое учреждение в Европе – Пулковскую обсерваторию. Это личный проект графа Уварова. И это именно он уговорил императора Николая I снять ограничения на выезд преподавателей за рубеж. И организовывал за бюджетный счет поездки лучших преподавателей и студентов и выпускников в европейскую университеты, где они обучались и возвращались потом преподавать в Петербург и Москву.

ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ СЕЙЧАС ЕСТЬ

- В наше время вы видите людей, которые войдут в историю русской мысли, русской культуры? Может быть, назовете кого-то?

- Называть кого-то – дело неблагодарное, можно сглазить. Поэтому чтобы они точно попали, я их называть не буду. Мне кажется, такие люди есть. Во всех сферах. И в культуре, и в госуправлении, и в военном деле. Конечно, кого-то критикуют - но так всегда бывает. И в Первую мировую критиковали, и в Крымскую. А уж как Скобелева критиковали в русско-турецкую! Но когда видишь большое на расстоянии, возникает возможность сказать – да, вот здесь были ошибки, а вот здесь гениально, а вот это мы герои. А вот так, как придумал Рокоссовский операцию «Багратион» - никто не мог придумать такое. Вообще. А как Чуйков организовывал уличные бои в Сталинграде – потом изучали в академиях всех стран мира. А так как работали наши рядовые бойцы, как наши снайперы работали, их никто в мире ни до, ни после близко не мог повторить. Поэтому пройдет время, и мы увидим героев, увидим блестящие тактические решения, увидим победы и, конечно, будем разбирать ошибки так же, как сейчас мы совершенно спокойно разбираем ошибки Второй мировой и Первой мировой. В этом нет ничего зазорного – это жизнь. Но за этой жизнью стоит труд, пот, кровь.

«МНОГООБРАЗИЕ УЧЕБНИКОВ — ЭТО ВЕЛИКАЯ ЛОЖЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»

- Для чего создается единый учебник истории?

- Многообразие учебников - это великая ложь нашего времени, как говорил Константин Победоносцев. Якобы это приведет к какой-то конкуренции. Этим оправдывались коммерческие интересы, помноженные на невнимание к содержанию – вот так я скажу деликатно. Министерство просвещения занялось своей работой, занялось ею очень качественно и глубоко. У нас работает межведомственная комиссия по просвещению, и в ее рамках работают лучшие ученые, академики. Времени очень мало. Первый учебник по истории СССР писался три года. Мы пишем учебник за три месяца.

- Что будет в нем нового?

- Там много новых глав, про СВО, в частности. Старый текст меняется примерно на 50-70%. Остальное компилируется, собирается все лучшее. Это новый методический материал, там очень много рассказов о людях – личности, портреты (этого не было). Мы убираем всю ненужную статистику. Мы делаем очень плотный макет – там гораздо больше информации на страницу текста, чем было раньше. Там будут ссылки с QR-кодами на художественные фильмы, на сериалы, на художественную литературу. Сейчас учебник делаем для старших классов. И дальше уже в более спокойном режиме мы за год поставили мобилизационную задачу сделать учебники для всех классов, начиная с 5-го и по последний.

- Но СВО еще не закончена, придется второе издание тогда выпускать.

- Дополним, ничего страшного. День Победы в СВО мы обозначим, не сомневайтесь.