В Италии прошла акция протеста против поставок Западом оружия Киеву Фото: REUTERS

Группа итальянских активистов ассоциации «Венето – Россия» провели акцию протеста против поставок западного оружия Киеву у стен античного римского амфитеатра Арена ди Верона, где проходит торжественное открытие 100-го оперного сезона, об этом сообщило агентство РИА Новости.

«По случаю этого события в Верону съехались видные представители политического руководства Италии. Мы вышли..., чтобы сказать «нет» убийственной политике НАТО и поддержать Россию», - рассказал президент ассоциации Пальмарино Дзоккателли.

Уточнялось, что активисты несли в руках транспаранты «Россия – друг, НАТО – враг» и «ЕС – сообщник, Италия – служанка».

«Целью как раз и было продемонстрировать, что политику нынешних властей в отношении конфликта на Украине поддерживают отнюдь не все итальянцы», - подчеркнул Дзоккателли.

Как писал сайт KP.RU, 13 мая в центре Рима активисты из организации «Фронт коммунистической молодежи» организовали протестную акцию против Зеленского.

Отмечалось. что недалеко от места встречи Зеленского с главой Италии крайне левые активисты бросили главе Украины вызов, развернув рядом с Колизеем баннер с недружелюбным лозунгом.

Митингующие выступали против поставок оружия украинской армии из-за нежелания принимать участие в развязанном НАТО конфликте.