Экс-разведчик США Риттер: После поражения ВСУ украинских солдат заменят польские Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В случае полного поражения украинской армии ее место займет армия Польши, об этом заявил экс-разведчик США Скотт Риттер в интервью Mysl Polska.

«Самым опасным моментом будет тот, когда армия Украины подвергнется полному разгрому. А этот разгром ...неизбежен», - сказал Риттер.

Офицер подчеркнул, что пойдут призывы заменить украинцев поляками на поле боя.

По его словам, именно Польша и Прибалтика должны решать, вступить ли в «опасную схватку», во время которой Варшава может потерять свою независимость.

«НАТО не станет действовать как военный блок и «подвергать лучших людей риску», - заключил Риттер.

Как писал сайт KP.RU, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что НАТО может стать официально стороной конфликта на Украине в попытке спасти киевский режим после разгрома ВСУ.

Полковник подчеркнул, что Запад не захочет признавать поражение в противостоянии с Россией и именно поэтому США могут содействовать еще большей эскалации конфликта.

По его мнению, из-за опасений своего политического будущего, администрация Байдена с партнерами может решиться на прямую конфронтацию с Москвой.