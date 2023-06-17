Минфин США: Впервые в истории госдолг страны превысил 32 триллиона долларов Фото: REUTERS

Объем госдолга США впервые в истории превысил 32 триллиона долларов, об этом свидетельствует опубликованная статистическая информация американского минфина.

«Суммарный непогашенный государственный долг - 32 триллиона 39 миллиардов 244 миллиона долларов», - указано в документе.

Как писал сайт KP.RU, в апреле МВФ заявил, что госдолг США в 2023 году продолжит расти.

Отмечалось, что госдолг США в 2023 увеличится до 122,2% валового внутреннего продукта страны, а в следующем году – до 125,8%.

По итогам 2022 года госдолг США составил 121,7%, говорится в докладе.

В январе в американском конгрессе предложили привязать государственный долг США к процентному соотношению ВВП. Такое предложение внес конгрессмен Брайан Фитцпатрик, член Республиканской партии, который представляет штат Пенсильвания в Палате представителей.

Напомним, в октябре 2022 года госдолг США впервые в истории превысил 31 триллион долларов.