Захарова: Запад давил на страны для отказа от участия в ПМЭФ Фото: Иван МАКЕЕВ

Россия обладает информацией о том, как Запад давил буквально на каждую страну для отказа от участия в ПМЭФ, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС.

«Еще как давили. У нас есть информация, как обрабатывали буквально каждую страну. Писали письма. В ходе встреч угрожали. Делали это, конечно, передовики - это США», - сказала Захарова.

По ее словам, атмосферу формировали вообще натоцентричные страны и буквально с каждой страной проводились соответствующие беседы.

Внушалась идея, что «ехать на форум нельзя, что они столкнутся с последствиями, что очередной, так сказать, пакет санкций не за горами, и чтобы все подумали хорошенько, прежде чем участвовать в мероприятиях на территории России», - подчеркнула дипломат.

Как писал сайт KP.RU, 15 июня Мария Захарова заявила, что Киев пытается имитировать расследование прорыва на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).

Она обратила внимание на то, что украинские власти отвергают инициативу президента Турции Эрдогана, предлагающего организовать международную комиссию по расследованию инцидента.

«Режим Зеленского пытается имитировать расследование разрушения … они в хамской манере отмели инициативу президента Турции о создании международной комиссии», - заявила российского внешнеполитического ведомства.