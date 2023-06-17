Столтенберг: Украину не пригласят в НАТО на июльском саммите альянса в Вильнюсе Фото: REUTERS

Лидеры НАТО на саммите в Вильнюсе в июле не намерены приглашать Украину в альянс, об этом заявил по итогам встречи глав минобороны стран блока генсек Йенс Столтенберг.

«Мы не будем обсуждать приглашение на саммите в Вильнюсе, но обсудим, как сделать Украину ближе к НАТО. Я уверен, что мы найдем общее решение, как приблизить Украину к НАТО», - пояснил он.

Как писал сайт KP.RU, 16 июня зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, который исключил вступление Украины в альянс во время конфликта.

Медведев пояснил, что альянсу не нужна Украина в НАТО. Во всяком случае, до тех пор, пока хотя бы огрызок этого государства сохраняется в нынешнем виде.

По его словам, «конфликт для нацистской Украины будет перманентным».

Медведев объяснил, что в том случае, если в стране сменится руководство, то новый киевский режим точно не станет проситься в Североатлантический альянс.