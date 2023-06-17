Пушков: Макрону следует повлиять на Киев, а не искать воздействия на Россию Фото: Михаил ФРОЛОВ

Президенту Франции Эммануэлю Макрону следовало бы самому повлиять на Киев для решения украинского вопроса, а не искать возможности воздействия на Россию через другие страны, об этом заявил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

«Есть куда более простой и доступный самому Макрону путь - повлиять на Украину», - написал Пушков.

Сенатор подчеркнул, что это гораздо проще, поскольку Украина полностью зависит от западной военной и финансовой помощи, что совсем недавно признал глава внешней политики ЕС Боррель.

По словам Пушкова, обращение Макрона к Мухаммеду бен Сальману демонстрирует, что Запад полностью утратил рычаги давления на Москву.

Как писал сайт KP.RU, 7 июня Алексей Пушков заявил, что сближение Ирана и Саудовской Аравии наносит удар по влиянию США на Ближнем Востоке.

Сенатор отметил, что помимо удара по политике США, делавших ставку на изоляцию Ирана на Ближнем и Среднем Востоке, речь идет также об исключительно важном дипломатическом примирении шиитской и главной суннитской держав, которые долго открыто враждовали.

По его словам, Иран и Саудовская Аравия нормализуют отношения без оглядки на США, что в 20-м веке «вряд ли было возможным».