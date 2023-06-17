Вадим Журба: В России с прошлого года нарды включены в федеральный реестр видов спорта

Исполнительный директор Федерации нард и бэкгэммон России Вадим Журба Фото: Андрей МИНАЕВ

В России с весны 2022 года нарды включены в федеральный реестр видов спорта, который обретает всё большую популярность на территории страны. Об этом "Комсомольской правде" рассказал исполнительный директор Федерации нард и бэкгэммон России Вадим Журба на полях ПМЭФ-2023.

- У нас сейчас очень активно региональные федерации развивают это направление, с прошлого года нарды включены в федеральный реестр видов спорта, поэтому сейчас идет активный рост, - сказал Журба "КП" на ПМЭФ-2023, отметив, что нарды, как и шахматы с шашками, относятся к интеллектуальному виду спорта.

Журба отметил, что в России появились два гроссмейстера по нардам международного уровня, которые получили этот статус благодаря победам на международных соревнованиях. Для обучениям игры в нарды в России действует цифровая платформа, которая позволяет проводить дистанционное обучение и турниры.

Кроме того, Федерация нард России в ступила в международный альянс спортивных программ БРИКС. "Консолидация с министерствами спорта Египта и Индии способствуют продвижению", - заключил Журба.