Путин: Россия легально вывозила детей из зоны конфликта на Украине Фото: REUTERS

Россия вывозила детей с территории Украины легально, так как несовершеннолетние находились без присмотра, без защиты, посреди зоны конфликта. Никаких препятствий воссоединению украинских семей Москва не создавала, и создавать не намерена. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, на встрече с делегацией стран Африки 17 июня 2023 года.

«Дети - святое дело, мы вывозили, спасали их из зоны конфликта, никто не собирается разлучать их с семьями», - заявил президент.

По словам Путина, дети с Украины вывозились «целыми детскими домами», на абсолютно легальных основаниях, так как руководство детдомов является официальными представителями детей, потерявших родителей.

Если родственники вывезенных детей объявляются - Россия всегда выдаёт ребят обратно в семьи, и никогда не стала бы создавать препятствий для этого, добавил глава государства.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Путин сослался на устав ООН, говоря о праве России на признание и защиту Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.