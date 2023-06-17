Психолог рассказала, как подготовить ребенка к поездке в лагерь

Нужно заранее поговорить с ребенком, чтобы отсечь ряд неприятных моментов, которые могут возникнуть в лагере. Фото: Shutterstock

Психолог, руководитель реабилитационного центра Клиники доктора Исаева «Двойной Диагноз» Татьяна Метелева в беседе с Lenta.Ru рекомендовала родителям заранее готовить ребенка к отправке в детский лагерь, чтобы этот важный период прошел комфортно.

Эксперт заявила, это данное учреждение помогает выяснить, как дети на самом деле справляются с процессом сепарации, а также соответствуют ли его коммуникативные навыки возрастным процессам. Кроме того, можно выяснить, умеет ли ребёнок справляться со стрессом и конфликтами.

«Летний лагерь — это не только отдых и развлечения, но и новый опыт, первое взрослое приключение. Там высветится правда о том, обладает ли ребенок навыком самообслуживания, умеет ли противостоять стрессам, справляться с конфликтными ситуациями», — заявила психолог.

Метелева посоветовала также заранее поговорить с ребенком, чтобы отсечь ряд неприятных моментов, которые могут возникнуть в лагере.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала инициативу создания при школах летних спортивно-патриотических лагерей, заявив о необходимости для ребёнка отдыхать и отдыхать и оздоравливаться в загородном лагере в загородном лагере.

Как сообщал «360», в Востряковском лицее в Домодедове открывается детский лагерь дневного пребывания. Этим летом там отдохнут 60 ребят.