ВСУ обстреляли село Зеленополь в Запорожской области, погибли два человека Фото: REUTERS

ВСУ обстреляли село Зеленополь в Запорожской области, погибли два человека, ранен ребёнок, об этом сообщил журналистам представитель оперативных служб.

«Два человека погибли и ранен ребенок в результате обстрела нацистами», - заявил представитель ведомства.

Он уточнил, что около 20:50 нацисты ВСУ обстреляли село Зеленополь Куйбышевского района, зафиксировано три прилета.

По предварительным данным, погибли два мирных жителя, ранен ребёнок.

Как писал сайт KP.RU, 14 июня губернатор Белгородской области сообщил, что подразделения ВСУ обстреляли село Соболевка из РСЗО «Град». Есть повреждения в пяти частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены фасады и кровли, есть одна поврежденная хозпостройка.

Кроме того, ВСУ в ночь на 14 июня обстреляли Новую Каховку и другие населенные пункты Херсонской области. Один из прилётов пришелся на жилой дом, из-за чего пострадал один человек, сообщили местные власти.