Песков заявил, что сейчас идет «фактически война Москвы с коллективным Западом» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Специальная военная операция начиналась как обеспечение безопасности Донбасса, а сейчас «фактически стала войной с коллективным Западом», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RT.

«Действительно, специальная военная операция начиналась против киевского режима, чтобы обеспечить безопасность людей Донбасса. Это действительно так», - сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что сейчас она уже продолжается как «фактически война между Москвой и коллективным Западом».

Как писал сайт KP.RU, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, что одна из задач специальной военной операции, фактически, выполнена. Конкретно речь идёт о демилитаризации Украины, так как оружия в этой стране стало значительно меньше.

Кроме того, Песков подчеркнул, что Россия открыта для обсуждения мирных инициатив по урегулированию на Украине, При этом, Россия высоко ценит усилия стран, которые пытаются способствовать этому.