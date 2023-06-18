Песков: Украина не имеет суверенитета, ей диктует свою позицию США Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Украина не имеет никакой суверенной позиции, ей все диктуют США, об этом в интервью RT заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У Украины нет суверенитета. У Украины нет ни воли, ни желания, ни возможности заявлять какую-то суверенную позицию. Украине диктуют, то что надо делать, из Вашингтона», - сказал Песков.

По его словам, «суверенитет Украины - это весьма абстрактное понятие».

Представитель Кремля отметил, что это «совершенно очевидный и понятный всем факт».

Как писал сайт KP.RU, в октябре 2022 года на пленарном заседании Валдайского клуба президент России Владимир Путин заявил, что единственным настоящим гарантом суверенитета Украины могла быть только Россия, которая ее и создала.

«Откровенно говоря, единственным настоящим, таким серьезным гарантом украинской государственности, суверенитета и территориальной целостности могла бы быть только Россия, которая и создала сегодняшнюю Украину», - сказал Путин.