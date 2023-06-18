Дмитрий Медведев назвал бедой ядерное оружие в руках Джо Байдена
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал бедой нахождение ядерного оружия в руках президента США Джо Байдена.
«Американское ядерное оружие размещено на просторах Европы, в Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии и Турции ...», - написал Медведев.
По словам Медведева, «беда, конечно. У этого человека в руках это самое ядерное оружие».
Он отметил, что это не тактическое ядерное оружие, а авиационный боезапас.
Как писал сайт KP.RU, 7 июня Медведев заявил, что Киев и поддерживающие его западные страны намерены сделать все для того, чтобы стереть Россию с лица Земли.
По словам политика, на данный момент Москве необходимо сконцентрироваться и дать им ответ.
Медведев указал, что российская сторона превосходит противника и по части вооружений, и морально, однако, «не стоит недооценивать противника».
Он отметил, что контрнаступление украинских войск не явилось неожиданностью для Москвы, поскольку Киеву необходимо оправдывать полученные от западных стран деньги и оружие.