Дмитрий Медведев назвал бедой ядерное оружие в руках Джо Байдена Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал бедой нахождение ядерного оружия в руках президента США Джо Байдена.

«Американское ядерное оружие размещено на просторах Европы, в Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии и Турции ...», - написал Медведев.

По словам Медведева, «беда, конечно. У этого человека в руках это самое ядерное оружие».

Он отметил, что это не тактическое ядерное оружие, а авиационный боезапас.

Как писал сайт KP.RU, 7 июня Медведев заявил, что Киев и поддерживающие его западные страны намерены сделать все для того, чтобы стереть Россию с лица Земли.

По словам политика, на данный момент Москве необходимо сконцентрироваться и дать им ответ.

Медведев указал, что российская сторона превосходит противника и по части вооружений, и морально, однако, «не стоит недооценивать противника».

Он отметил, что контрнаступление украинских войск не явилось неожиданностью для Москвы, поскольку Киеву необходимо оправдывать полученные от западных стран деньги и оружие.