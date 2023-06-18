Умер Сергей Колчин, экс-гитарист группы «Земляне» Фото: скриншот

17 июня на 46-м году жизни скончался российский музыкант, экс-гитарист групп «Земляне» и «Лицей» Сергей Колчин. Об этом сообщили бывший лидер «Землян» Сергей Скачков в своей группе во «ВКонтакте», а также друзья и коллеги Колчина.

О причине смерти гитариста не сообщается.

Напомним, Сергей Колчин работал с «Землянами» с 2012 по 2017 год, в других проектах Скачкова, в группе «Лицей» и некоторых других.

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно о смерти известного российского актера Дмитрия Сапронова. Известного российскому зрителю по ролям в сериалах «Кухня», «След» и «Карпов».

Актер Дмитрий Сапронов скончался на 51-ом году жизни. Причина его смерти не сообщалась.

Напомним. 15 июня умерла актриса и музыкант Евгения Шмелева, звезда популярного советского комедийного фильма режиссера Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь». Артистке было 90 лет.