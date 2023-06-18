Российская авиация нанесла восемь ударов по ВСУ на Купянском направлении Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На Купянском направлении российская авиация нанесла восемь ракетно-бомбовых ударов по украинским войскам, об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский.

«Экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28, штурмовики Су-25 нанесли восемь ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригаде теробороны», - пояснил Зыбинский.

Он добавил, что ракетные войска в районе Староверовки ударили из системы залпового огня «Торнадо-С» по сосредоточению живой силы, вооружению, военной и спецтехнике 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Как писал сайт KP.RU, 17 июня Минобороны России сообщило о том, что Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар по одному из центров принятия решений ВСУ. Удары наносились высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования. Цель удара достигнута, объект поражен.

15 июня стало известно об уничтожении цехов, где собирались беспилотники военных киевского режима. Удары наносились ВКС России высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования.