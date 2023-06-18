Французский политик Филиппо: США могут нарушить устав НАТО для вступления Украины в блок Фото: EAST NEWS

США и другие страны Запада могут нарушить устав НАТО ради вступления Украины в блок, об этом написал в Twitter французский политик, бывший член Европарламента Флориан Филиппо.

«США и Германия хотят обойти правила НАТО, чтобы как можно быстрее добиться вступления Украины Зеленского», - заявил политик.

Филиппо назвал это безумием и отметил, что Запад хочет ускорить развязывание третьей мировой войны.

«Наверняка потому, что контрнаступление - провал!» - подчеркнул экс-депутат.

Как писал сайт KP.RU, ранее Филиппо заявил, что наступление украинских войск, которое началось фактически под эгидой НАТО, полностью провалилось.

Политик отметил, что на самом деле все очень плохо — это фиаско Зеленского.

Также экс-депутат указал, что всесторонняя поддержка НАТО не смогла повлиять на расстановку сил и уже сейчас понятно, что у Киева нет шанса добиться успеха в проведении операции.