Депутат Фронмайер: Бербок и Хабек работают на Украину, а не Германию Фото: REUTERS

Главы МИД Германии Анналена Бербок и министр экономики ФРГ Роберт Хабек работают на Украину, а не свою родину, об этом заявил на заседании бундестага депутат Маркус Фронмайер.

«Хочу спросить, господин Хабек, а вы точно наш министр экономики? Или министр экономики Украины? Чьи интересы вы представляете – Германии или других стран?», - возмутился депутат.

Фронмайер подчеркнул, что гражданам ответ известен. У нас правительство Бандеры Бербок и Володимира Хабека!

Помимо этого политик напомнил Бербок о ее заявлении, что обещание Украине важнее, чем мнение немецких избирателей.

Как писал сайт KP.RU, ранее Дмитрий Песков заявил, что Германия в ущерб своим гражданам решила следовать в фарватере США и быть примерным членом НАТО.

Он отметил, что Германия «наступает себе на ногу и стреляет себе в ногу», следуя в фарватере Вашингтона.

Песков напомнил, что Германия зависела от российского трубного газа, но сейчас немцы сами лишили себя всех конкурентных преимуществ, что негативно отразится на экономике страны.

Напомним, еще в 2018 году депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер заявлял, что именно ФРГ терпит наибольшие потери от введения ЕС санкций в отношении России.