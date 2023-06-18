РИА Новости: Военные США и Польши командуют украинскими солдатами Фото: REUTERS

Военные США и Польши командуют солдатами ВСУ, об этом заявил РИА Новости украинский пленный Давид.

«Я встречался на фронте с иностранными солдатами. Они — из Польши и из Америки, на мой взгляд, были. Они непосредственно командовали нашими солдатами…», - сообщил он.

Пленный отметил, что ему и его сослуживцам часто приходилось «видеть натовские шевроны» и взаимодействовать с иностранными военными.

По его словам, в современной украинской армии приоритет отдается иностранцам - в ущерб украинцам.

Как писал сайт KP.RU, 16 июня российские военные взяли в плен 17 бойцов ВСУ, которые попали в засаду при попытке наступления под Новобахмутовкой.

Кроме того, в плен сдались военнослужащие 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Уточнялось, что подразделение отправили в атаку без должной артиллерийской поддержки. В результате попыток наступления погибли десятки украинских военных.