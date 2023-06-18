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НовостиПолитика18 июня 2023 4:28

WSJ: ВС России разгромили колонны ВСУ с техникой Запада из-за преимущества в воздухе

По мнению журналиста издания, российские военные воспользовались превосходством военно-воздушных сил
Юлия ВАСИЛЬЕВА
WSJ: ВС России разгромили колонны ВСУ с техникой Запада из-за преимущества в воздухе

WSJ: ВС России разгромили колонны ВСУ с техникой Запада из-за преимущества в воздухе

Фото: REUTERS

Российские военнослужащие нанесли удар по колоннам ВСУ, предоставленным Киеву странами Запада благодаря превосходству в воздухе и артиллерии, пишет обозреватель Wall Street Journal Мэтью Люксмур.

"Россия воспользовалась преимуществом своей военно-воздушной мощи и тем, что противовоздушная оборона Киева была ограничена, чтобы нанести удар по украинским бронетанковым колоннам и остановить несколько атак, уничтожив часть современного западного вооружения, находящегося на вооружении Киева", - заявил Люксмур.

По мнению журналиста, украинцам пришлось приостановить наступление из-за того, что его результаты первых атак на российские позиции неоднозначны.

Кроме того, 18 июня стало известно о том, что российский дрон-камикадзе самолетного типа "Привет-82" поразил опорный пункт ВСУ в первом боевом применении в зоне спецоперации. При этом использовалась технология "подхват".