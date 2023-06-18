Вячеслав Гладков Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что ВСУ сбросили 3 взрывных устройства с беспилотника. Об этом глава региона написал в своем телеграмм-канале.

По информации Гладкова, в селе Новопетровка Валуйского городского округа было сброшено 3 взрывных устройства. Повреждения есть у нескольких транспортных средств.

"В селе Новопетровка Валуйского городского округа с беспилотника было сброшено 3 взрывных устройства. Пострадавших нет, повреждены один легкий автомобиль с прицепом и трактор", - написал Гладков.

А в субботу, 17 июня, Вооруженные силы Украины обстреляли окраины села Тишанка в Белгородской области.

Напомним, ранее обозреватель Wall Street Journal Мэтью Люксмур сообщил о том что российские военнослужащие нанесли удар по колоннам ВСУ, предоставленным Киеву странами Запада благодаря превосходству в воздухе и артиллерии.