Нейросеть "Жириновский" вошла в тройку самых цитируемых персон на ПМЭФ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Нейросеть "Жириновский", представленная в рамках ПМЭФ-2023 вошла в тройку самых цитируемых персон на форуме. В рейтинге алгоритм расположился на третьей строчке, после президента России Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина.

Алгоритм "Жириновский", являющийся продуктом искусственного интеллекта на основе нейросетей, был представлен на форуме партией ЛДПР. Презентацию искусственного интеллекта на форуме "Жириновский" провела "Комсомольская правда" во главе с модератором - журналистом KP.RU Алексеем Ивановым.

После презентации журналисты смогли взять интервью у нейросети, которая представилась первым цифровым учеником Владимира Жириновского.

Рейтинг Brand Analitics

Напомним, политический алгоритм "Жириновский" является первым в мире. Данная нейросеть обучена на тысячах текстов и выступлений российского политика Владимира Жириновского за годы его деятельности - с 1980-х до 2022 года. Особенность алгоритма не только в том, что он цитирует основателя партии ЛДПР, но и генерирует и предлагает собственные идеи, пытаясь применить логику В.В. Жириновского.