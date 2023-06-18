В Турции предложили направить "армию из собак и полосатых кошек" на защиту Парижа

Город могла бы спасти "армия" уличных собак и кошек из Турции Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Уличные собаки и кошки из Турции могли бы спасти Париж, захваченный крысами и мышами. Об этом пишет обозреватель Sabah Мевлют Тезель.

Обозреватель отмечает, что власти Парижа "объявили крысам войну", потратив на это серьезные средства, а также использовав разные методы борьбы с грызунами. "Городские службы каждый день выходили на охоту, но битву выиграли крысы", - сообщает он.

Теперь же во французской столице решили изменить подход, создав при мэрии рабочую группу по "сосуществованию" горожан с крысами, однако Тезель считает, что город могла бы спасти "армия" уличных собак и кошек из Турции.

"Вообще-то, проблема будет решена, если мы соберем армию из собак и полосатых кошек с наших улиц и отправим их в Париж", - отмечается в статье.

Как писал сайт KP.RU, по оценке санитарного ведомства, на каждого жителя Парижа, приходится от 1,5 до 1,75 грызунов, что делает французскую столицу одним из самых «крысиных» городов мира.