Telegraph: победа России над Украиной угрожает существованию НАТО

«Украинская победа очень далека от гарантированной», а при российской победе встает вопрос о существовании НАТО Фото: REUTERS

Обозреватель Ричард Кемп в статье для издания из Британии Telegraph написал, что победа Москвы конфликте с Украиной, которую поддерживают западные страны, угрожает существованию Североатлантического альянса.

Как отмечается в статье, шансы на успех в конфликте складываются не в пользу Киева, поскольку российская сторона обладает целым рядом преимуществ, в том числе количество военных, а также танков, артиллерии и воздушной мощи.

По словам обозревателя, «украинская победа очень далека от гарантированной», а при российской победе встает вопрос о существовании НАТО.

«Западные лидеры должны задать себе вопрос в Вильнюсе: если Украина, за спиной которой стоит мощь Североатлантического альянса, не может противостоять России, тогда в чем смысл НАТО?» - отмечается в публикации.

Обозреватель не исключает, что канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон возобновят попытки убедить Украину в необходимости мирных переговоров до конца этого года. Тем не менее, как считает Кемп, подобные действия подорвут позиции американского лидера Джо Байдена в Конгрессе США, а республиканцы смогут воспользоваться обстоятельствами, уменьшив военные поставки Украине.

Напомним, накануне издание Politico со ссылкой на проект документа сообщило, что республиканцы в Конгрессе США призвали к сокращению средств, которые Пентагон собирается потратить на производство ракет, в том числе, для Украины.