Песков объяснил необходимость большой открытой части встречи Путина с военкорами важностью тем

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что большая часть общения президента России Владимира Путина с военкорами была открыта для средств массовой информации и зрителей, поскольку в ходе беседы обсуждались вопросы, которые важны для всех граждан стран.

Представитель Кремля также напомнил, что это была не первая встреча президента с военкорами.

"Но поскольку речь идет о большом количестве вопросов, которые являются сейчас главными для всех граждан нашей страны, то мы решили сделать большую часть этой встречи в открытом режиме", - отметил пресс-секретарь российского лидера в программе "Москва. Кремль. Путин". Фрагмент программы показали в "Вестях недели" на телеканале "Россия-1".

Песков отметил также , что "была и закрытая часть".

Напомним, во вторник, 13 июня, российский лидер несколько часов лично общался с военкорами. Как сообщалось в беседе приняли участие военкоры "Комсомолькой правды" Александр Коц и Дмитрий Стешин, а также Александр Сладков, Максим Долгов, Евгений Поддубный, Ирина Куксенкова, Семен Пегов, Андрей Руденко и другие.