Сальдо сообщил, что активная фаза наводнения в Херсонской области прошла Фото: ТАСС

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о том, что активная фаза наводнения в регионе уже прошла.

"В Новокаховском городском и Алешковском муниципальном округах вода сошла полностью, а в городе Голая Пристань подтопление составляет пять сантиметров. Вода ушла из 36% из 23 тысяч подтопленных домов. За прошедшие сутки уровень воды в Каховском водохранилище резко снизился - более чем на четыре метра", - написал Сальдо в своем телеграм-канале.

Также врио губернатора отметил, что полная сработка водохранилища должны быть к 19 июня. За все время спасатели вывезли с подтопленных территорий около 8,5 тысяч человек. В пунктах временного размещения граждан находятся 2 тысячи эвакуированных.

Сальдо добавил, что 405 жителей области получили материальную помощь в размере 10 тысяч рублей 17 июня, за все время выплаты получили 1,5 тысячи человек. Сотрудники ведомств работаю слаженно и эффективно, заключил Сальдо.

Напомним, ранее Сальдо говорил о том, что регион смог с минимальными потерями пережить наводнение, вызванное разрушением плотины Каховской ГЭС. По его словам, пострадавшие в результате потопа территории будут полностью восстановлены.