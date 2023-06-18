Путин назвал работу российских бойцов в Марьинке героической Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин на закрытой части общения с военкорами сказал, что считает героической работу бойцов ВС РФ в Марьинке. Часть программы "Москва. Кремль. Путин" опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

"На Марьинке ребята работают героически, это правда - абсолютно!" - заявил Путин на встрече.

Также президент добавил, что звонил командиру в Марьинке, который координирует работу и подразделений Чечни, и подразделений Минобороны, и спросил о том, как у него выстроены отношения с ребятами.

"Знаете, что мне понравилось? Я позвонил ему, а потом позвонил командиру... Наверное, здесь ничего такого нет, но я ему задаю вопрос: "Как у вас с ребятами выстроены отношения?" И он, не задумываясь: "Я в них абсолютно уверен! Братья" - в эту же секунду. Понимаете, в эту же секунду, не успел вопроса задать! "Абсолютно уверен!", - отметил Путин.

Также во время встречи с военкорами российский президент Владимир Путин рассказал о возвращении раненых военнослужащих обратно в зону проведения спецоперации, уточнив что они делают это по своему желанию, а некоторых солдат ему даже приходится лично уговаривать отправиться домой.