Подоляк заявил, что план Киева включает также «уничтожение» максимального числа россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заявления украинских властей о желании «убивать русских» должны получить оценку за рубежом. Такое заявление в воскресенье, 18 июня сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что за подобные заявления нужно наказывать.

В минувший четверг, 15 июня, советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что план Киева включает также «уничтожение» максимального числа россиян.

«Так говорят наши враги, и мы должны с ними воевать. Нельзя русским угрожать убийством. Русские должны за это наказывать, и мы будем это делать», — сказал официальный представитель Кремля.

Как отметил пресс-секретарь российского лидера, западные страны должны понимать, что фактически помогают убийцам. Песков также выразил желание услышать, как Запад отреагируют на слова украинских властей о желании «убивать русских».