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НовостиПолитика18 июня 2023 11:04

В Кремле прокомментировали слова Подоляка об "убийстве русских"

Песков заявил, что слова Подоляка об "убийстве русских" требуют оценки Запада
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Подоляк заявил, что план Киева включает также «уничтожение» максимального числа россиян

Подоляк заявил, что план Киева включает также «уничтожение» максимального числа россиян

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заявления украинских властей о желании «убивать русских» должны получить оценку за рубежом. Такое заявление в воскресенье, 18 июня сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что за подобные заявления нужно наказывать.

В минувший четверг, 15 июня, советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что план Киева включает также «уничтожение» максимального числа россиян.

«Так говорят наши враги, и мы должны с ними воевать. Нельзя русским угрожать убийством. Русские должны за это наказывать, и мы будем это делать», — сказал официальный представитель Кремля.

Как отметил пресс-секретарь российского лидера, западные страны должны понимать, что фактически помогают убийцам. Песков также выразил желание услышать, как Запад отреагируют на слова украинских властей о желании «убивать русских».