Российские войска отразили все атаки ВСУ в Запорожской области

За счет грамотных и решительных действий российских войск были отражены все атаки Фото: REUTERS

Министерство обороны РФ в воскресенье, 18 июня, сообщило, что группировка Вооруженных сил Российской Федерации "Восток" отразила все атаки украинских войск в районах населенных пунктов Новопокровка, Новоданиловка и Малая Токмачка, которые расположены в Запорожской области.

Как сообщили в военном ведомстве, украинская армия силами до трех батальонных тактических групп, которые были усилены танками и боевыми бронированными машинами, безуспешно пытались осуществить наступление несколькими волнами в районах населенных трех населенных пунктов в Запорожской области.

В министерстве отмечают, что за счет грамотных и решительных действий российских войск, ударами авиации и огнем артиллерии были отражены все атаки. Сообщается о поражении четырех колонн резервов украинских войск около населенного пункта Малая Токмачка. В заявлении говорится об уничтожении девяти танков, десяти боевых машин пехоты, а также до десяти других боевых бронированных машин.

"За сутки в ходе боевых действий только на Запорожском направлении уничтожено свыше 200 украинских военнослужащих, 33 танка, 30 боевых машин пехоты и 35 боевых бронированных машин", - отмечено в заявлении военного ведомства.

Напомним, в пятницу, 16 июня, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в ходе активных наступательных действий в регионе украинские войска не смогла прорвать оборону российской армии и занять хоть один стратегически важный населенный пункт.