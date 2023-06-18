Шесть российских туристов пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Анталье

Водитель автобуса по не выясненным на данный момент причинам потерял управление, что и привело в итоге к ДТП Фото: соцсети

По меньшей мере шесть туристов из России пострадали во время ДТП в Анталье. Водитель автобуса, который перевозил в аэропорт группу после отдыха на курорте, погиб. Об этом сообщает телеканал TRT, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Как сообщается, авария произошла в субботу, 16 июня около 17:00 по местному времени (совпадает с мск) у города Манавгат. Водитель автобуса, в котором было 33 туриста, врезался в грузовик, стоявший у АЗС. Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказали медицинская помощь.

К сообщается, оставшихся туристов отвезли в аэропорт на другом автобусе.

По данным правоохранительных органов, водитель автобуса по не выясненным на данный момент причинам потерял управление, что и привело в итоге к ДТП.

Как заявил работник АЗС Садыка Думана, после ДТП возник небольшой пожар, который он и его коллеги смогли потушить смогли потушить самостоятельно до прибытия пожарных.

"Мы потушили огонь, вытащили из автобуса пострадавших", - приводит TRT его слова.

Напомним, в январе этого года шесть россиян пострадали в аварии с автобусом в Доминикане. Как сообщалось, четверо были госпитализированы.