Президент призвал военкоров не ставить частные интересы выше государственных

13 июня, российский президент несколько часов лично общался с военкорами Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в закрытой части встречи с военкорами заявил о важности информационной работы в ходе проведения специальной военной операции, призвав также участников встречи не поддаваться соблазну и ставить частные интересы выше государственных. Фрагмент общения российского лидера с военкорами был представлен в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Информационная работа - один из самых важных боевых участков", - отметил российский президент

Как отметил Путин, со своей стороны пытается реализовывать то, о чем говорят военкоры. "Я буду это делать", - заявил он в ходе встречи, призвав ее участников "работать на укрепление работоспособности российского государства", а также ни при каких обстоятельствах не поддаваться "тому, где частные интересы становятся выше государственных".

Напомним, в начале этой недели, 13 июня, российский президент несколько часов лично общался с военкорами. В беседе с главой государства приняли участие военкоры "Комсомолькой правды" Александр Коц и Дмитрий Стешин, а также Максим Долгов, Евгений Поддубный, Семен Пегов, Александр Сладков, Ирина Куксенкова, Андрей Руденко и другие.