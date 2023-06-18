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НовостиПолитика18 июня 2023 12:41

ВСУ потеряли на трех направлениях до 800 человек и 70 танков

Наиболее активные действия были отмечены на Запорожском направлении
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Украинские войска потеряли на трех направлениях почти 80 военных, а также 70 танков

Украинские войска потеряли на трех направлениях почти 80 военных, а также 70 танков

Фото: REUTERS

Министерство обороны РФ в воскресенье, 18 июня, заявило, что за минувшие сутки в ходе безуспешных попыток наступления украинские войска потеряли на трех направлениях почти 80 военных, а также 70 танков.

В военном ведомстве уточнили, что в течение прошедших суток украинская армия продолжила попытки наступления на Запорожском, а также Южно-Донецком и Донецком направлениях. Как уточняется , наиболее активные действия были отмечены на Запорожском направлении.

«На запорожском направлении уничтожено свыше 200 украинских военных и 33 танка. На южнодонецком направлении - до 380 человек и 35 танков. На донецком направлении - до 210 человек, БМП и три автомобиля», - заявил официальный представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Как писал сайт KP.RU, в министерстве также заявили, что группировка Вооруженных сил России «Восток» отразила все атаки украинской армии в районах населенных пунктов Новопокровка, Новоданиловка и Малая Токмачка, расположенных в Запорожской области.