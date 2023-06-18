Татьяна Брухунова раскрыла, чем ее покорил 77-летний Евгений Петросян

Евгений Петросян покорил Татьяну Брухунову своим чувством юмора Фото: Борис КУДРЯВОВ

Юморист Евгений Петросян и Татьяна Брухунова находятся в браке уже около четырех лет, воспитывая вместе трехлетнего сына Вагана.

Татьяна Брухунова рассказала своим подписчиками в социальных сетях о качествах, которые она ценит в своем 77-летнем муже, а также о том, что она хочет привить маленькому сыну.

Как заявила Брухунова, в ребенке не следует "воспитывать" чего-то специального, а необходимо, чтобы мать и отец были для него примером хорошего поведения.

"В мужчине мне важно видеть надежное плечо, умение держать слово и, конечно, чувство юмора. Хуже скучного мужчины может быть только жадный", - отметила она.

Напомним, брак Евгений Петросян и Татьяна Брухунова ранее стал шоком для многих, поскольку а новая жена юмориста младше его на 44 года, и ранее он был женат примерно 33 лет на Елене Степаненко.