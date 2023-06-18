Президент Чехии заявил, что у ВСУ есть только один шанс на наступление в этом году

Президент Чехии Петр Павел Фото: REUTERS

Президент Чехии Петр Павел заявил, что у украинских войск в текущем году есть только одна возможность провести контрнаступление.

«У них есть один шанс в этом году, так как, если бы контрнаступление, свидетелями которого, как очевидно, мы являемся, было бы неуспешным, то подготовить второе принципиальное контрнаступление по объективным причинам не получится», - заявил чешский лидер в интервью CNN Prima news.

По его мнению, действия украинских военных в 2023 году покажут, начнутся ли переговоры о прекращении украинского конфликта или же данный конфликт будет находиться в стадии заморозки до 2024 года, когда Киев получит возможность собрать силы для нового наступления.

Глава Чехии также заявляет, что на данный момент Киев не ввел все силы, которые были подготовлены для этого наступления. Павел отметил, что Москва интенсифицировала строительство линий обороны, а украинские войска пытаются найти слабые места в данной обороне.

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что только в течение трех первых суток попытки проведения обещанного «контрнаступления» украинская армия потеряла более 3700 бойцов.