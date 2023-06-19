Российские морпехи пленили экипаж французского танка на Украине Фото: Александр КОЦ

Командир штурмового отряда бригады морской пехоты Тихоокеанского флота России с позывным ИВА рассказал о взятии в плен французского колесного танка AMX-10RC. Боевая техника находится в распоряжении ВСУ, танк был подбит российскими военными.

AMX-10RC был подбит противотанковой управляемой ракетой. Украинские танкисты спешно покинули машину, оставив внутри раненного товарища. Бойца вызволили из кабины российские военные. Ему оказали помощь на месте и отправили в медпункт.

- Мы заранее знаем, что противник предпримет, поэтому мы в выигрышном положении, - сказал «Известиям» "Ива".

Захват танка произошел на окраине поселка Новодонецкое в Донецкой народной республике. На земле рядом с машиной лежала инструкция по ее эксплуатации. В Минобороны уточнили, что всего на окраинах Новодонецкого пункта украинскими военными было оставлено свыше 50 единиц обездвиженной техники, передает Lenta.ru.

Ранее, военный эксперт Андрей Кошкин заявил, что Запад отправляет танки на Украину по инициативе США.

- Сколько бы танков ни поставили, их недостаточно, чтобы прорвать нашу линию обороны. Об этом сегодня заявил представитель Белого дома Кирби в США в Вашингтоне. Он сказал: „Мы не несем ответственности, мы поставили все, что надо. Остальное выполняет Украина“. А Украина выполнить не может», — пояснил Кошкин Пятому каналу.

На этом же направлении отряд штурмовиков морской пехоты Тихоокеанского флота уничтожил подразделение ВСУ под Новодонецким. В операции участвовали 23 российских бойца, которые смогли уничтожить 103 морских пехотинца ВСУ, передает ФАН.

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