Нарышкин: Киев не сообщил МАГАТЭ о перемещении отработавшего ядерного топлива на ЧАЭС Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Украина не сообщила Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) о перемещении отработавшего ядерного топлива с Ровенской АЭС на площадку в Чернобыле. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

По информации Нарышкина, облученное топливо с Ровенской АЭС переместили в двух специальных контейнерах "на территорию централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива в Чернобыле".

"О проведении таких работ Киев даже не уведомил Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в нарушение соглашения с ним о гарантиях", - заявил Нарышкин.

Также он добавил, что топливо, по данным службы внешней разведки, отправили на переработку.

Кроме того, по информации Нарышкина, российская служба внешней разведки получила данные о решении Украины отправить партию облученного топлива с Ровенской атомной электростанции на переработку. Вероятно, они продолжают работу над созданием "грязной бомбы".