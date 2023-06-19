В Германии призвали распустить Евросоюз Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ФРГ правая партия "Альтернатива для Германии" выступила за роспуск Евросоюза. По мнению членов партии, на его место должно прийти новое сообщество, пишет газета Die Welt со ссылкой на собственные источники.

Как сообщили в партии, терпение по отношению к ЕС закончилось, посему его нужно упорядоченно распустись и создать новое европейской экономическое сообщество. По мнению членов партии, Евросоюз уже не демократическое образование и его едва лм можно реорганизовать.

Также в "Альтернативе для Германии" считают, что подобные решения должны приниматься на референдуме. Партия планирует упразднить и парламент Евросоюза, однако пока он есть, партия хочет войти в новый состав Европарламента. Выборы в Европе пройдут в июне 2024 года.

Между тем, депутат Маркус Фронмайер на заседании бундестага заявил о том, что глава МИД Германии Анналена Бербок и министр экономики ФРГ Роберт Хабек работают на Украину, а не свою родину.