NYT: Запад не поставил Украине часть обещанного вооружения Фото: REUTERS

Запад не поставил часть обещанных вооружений Киеву, а еще часть пришла на Украину непригодной. Такое заявление сделали в издании New York Times.

В публикации издания говорится, что с февраля и до конца 2022 года Украина передала компаниям-поставщикам более 800 миллионов долларов на контракты, которые не исполнены полностью, либо частично.

Также авторы статьи утверждают, что даже то вооружение, которое поставлено Киеву, оказалось не самого хорошего качества. Около 30 процентов вооружения уже сейчас находятся в ремонте.

Ранее Владимир Путин заявил, что Запад должен прекратить поставки вооружения на Украину ради завершения конфликта. Президент России добавил, что это единственный способ мирного урегулирования.

Помимо этого российский лидер подчеркнул, что в разжигании самого конфликта виноват только Запад, а сейчас продолжает его, накачивая Киев оружием.