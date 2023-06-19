Концерт Григория Лепса в Казахстане отменен по решению организатора

Договор с Григорием Лепсом о концерте в Казахстане расторгнут организатором Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Компания Makao Luxury Village Resort, которая должна была предоставить площадку для проведения концерта российского певца Григория Лепса в казахстанском городе Конаеве, приняла решение об отмене договоренности об организации мероприятия. Об этом в понедельник, 19 июня, заявила пресс-служба данного комплекса.

Ранее в некоторых средствах массовой информации Казахстана появилось сообщение, что концерт Лепса должен был состояться на базе комплекса 8 июля 2023 года. Ряд изданий сообщили, что некоторые активисты требуют отмены концерта российского певца из-за его позиции по вопросу украинского конфликта.

«Компания Makao Luxury Village Resort, предоставившая свою концертную площадку для организации выступления Григория Лепса, приняла решение разорвать договор с организаторами концерта в одностороннем порядке», - сказано в заявлении пресс-службы комплекса, где также отметили, что возврат билетов осуществляется по месту приобретения.

Город Конаев в Казахстане является административным центром Алма-Атинской области.