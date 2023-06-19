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НовостиПолитика19 июня 2023 12:23

Рогов: в Запорожской области выросло число случаев сдачи украинских военных в плен

По словам Рогова, люди используют шанс остаться в живых
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Рогов: в Запорожской области выросло число случаев сдачи украинских военных в плен

Рогов: в Запорожской области выросло число случаев сдачи украинских военных в плен

Фото: Александр КОЦ

В Запорожской области участились случаи сдачи в плен украинских военных. Об этом заявил председатель запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Если в начале наступления можно было встретить единичные случаи сдачи в плен, то теперь это постоянные. Это десятки людей ежедневно. Люди используют шанс остаться в живых и больше не бороться за кровавый режим Зеленского", - приводит слова Рогова РИА Новости.

Также по информации Рогова, военнослужащие Украины сдаются в плен в ходе боев, поскольку понимают, что обречены. Некоторые специально портят военную технику, чтобы не идти в бой.

Между тем, из ежедневной сводки Минобороны 19 июня стало известно о том, что на Донецком направлении активные действия "Южной" группировки военных помогли отразить четыре атаки со стороны ВСУ. Еще три атаки Вооруженных сил Украины были отражены на Времевском выступе.