Рогов: в Запорожской области выросло число случаев сдачи украинских военных в плен Фото: Александр КОЦ

В Запорожской области участились случаи сдачи в плен украинских военных. Об этом заявил председатель запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Если в начале наступления можно было встретить единичные случаи сдачи в плен, то теперь это постоянные. Это десятки людей ежедневно. Люди используют шанс остаться в живых и больше не бороться за кровавый режим Зеленского", - приводит слова Рогова РИА Новости.

Также по информации Рогова, военнослужащие Украины сдаются в плен в ходе боев, поскольку понимают, что обречены. Некоторые специально портят военную технику, чтобы не идти в бой.

Между тем, из ежедневной сводки Минобороны 19 июня стало известно о том, что на Донецком направлении активные действия "Южной" группировки военных помогли отразить четыре атаки со стороны ВСУ. Еще три атаки Вооруженных сил Украины были отражены на Времевском выступе.