Муж Екатерины Стриженовой заново учился ходить после операции на позвоночнике

Супруги Александр и Екатерина Стриженовы стали одной из первых семейных пар телеведущих на ТВ. 1997 год — ведущие программы «Доброе утро». Фото: СОЦСЕТИ

Известная российская актриса Екатерина Стриженова в честь дня медицинского работника поблагодарила врачей, лечивших ее мужа. Она отметила, что хирурги буквально заново поставили ее мужа на ноги.

“Уникальная операция восемь с половиной часов — это конечно за гранью человеческих возможностей! Мы заново учились ходить и главное, жизнь продолжается…”, — рассказала актриса.

Отдельно Стриженова поблагодарила хирурга Дмитрия Дзукаева, проводившего сложнейшую операцию по восстановлению позвоночника супруга актрисы.

Напомним, недавно Екатерина Стриженова поздравила своего супруга с днем рождения – ему исполнилось 54 года. За более чем 35 лет счастливого брака они вырастили двоих детей – Настю и Сашу, а недавно стали проводить каждую свободную минуту с внуком Петей.

Сайт KP.RU рассказывал, как Екатерине Стриженовой удается выглядеть моложе своего возраста и спросил у эксперта, заметны ли вмешательства пластических хирургов во внешность звезды.