Глава ПЦУ "освятил икону" с изображением похожих на Степана Бандеру и Романа Шухевича людей Фото: REUTERS

Глава раскольнической православной украинской церкви (ПЦУ) Епифаний "освятил" написанную недавно "икону" Богородицы "С оружием в руках и с Богом в сердце". На ней изображены похожие на Степана Бандеру и Романа Шухевича люди. Об этом сообщил Союз православных журналистов (СПЖ).

На изображении в центре - Богородица, у подножия которой "защитники Украины разных времен", по данным СПЖ. На иконе можно увидеть бойцов запрещённой в России Украинской повстанческой армии и военнослужащих.

"В правой части иконы заметно изображение людей, похожих на Степана Бандеру, Романа Шухевича и Евгения Коновальца. По данным из открытых источников все они были униатами", - сообщает сайт союза православных журналистов.

Также на сайте говорится, что данный образ писался со 104-й бригады территориальной обороны ВС Украины.

Напомним, 29 марта 2023 года монахи канонической УПЦ по предписанию украинских властей покинули стены Киево-Печерской Лавры и ее территории, поскольку это было предписано им властями Украины.