У места крушения «Титаника» в Атлантике пропал подводный аппарат с туристами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Подводный спускаемый аппарат, который используется для доставки туристов к месту гибели пассажирского лайнера к затонувшему «Титаник», пропал в Атлантическом океане. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщила вещательная корпорация BBC, ссылаясь на береговую охрану Бостона.

Как передает издание, была организована поисково-спасательная операция. На данный момент неясно, сколько именно людей могли находиться в этом аппарате, а связь с ними была потеряна.

Тем временем газета Daily Mail сообщает, что билеты на подобные экскурсии обходятся в большие сумму. В виде примера приводятся расценки одной из немногих компаний, которая предлагает спуск к «Титанику». Так американская OceanGate Expeditions возьмет на борт своего батискафа за 250 тысяч долларов.

Напомним, «Титаник», который столкнулся с айсбергом в апреле 1912 года, затонул на глубине 3750 метров в северной части Атлантического океана. Место крушения расположено примерно в 600 километрах от канадского острова Ньюфаундленд.