Суд Москвы изъял биткоины на 1,6 млрд рублей у бывшего следователя СК Тамбиева

Бывшего следователя СК обвиняют в получении взятки от хакеров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Никулинский суд Москвы в понедельник, 19 июня, изъял свыше тысячи биткоинов на 1,6 млрд рублей у бывшего следователя СК, которого обвиняют в получении взятки от хакеров. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Решением суда цифровая валюта в размере 1032.1 ВТС, принадлежащая Марату Тамбиеву, будет обращена в доход Российской Федерации», - приводит РИА Новости.

Как передает следствие, Тамбиев, который возглавлял следственный отдел московского главка Следственного комитета по Тверскому району, в прошлом году расследовал дело хакерской группировки Infraud Organization.

Сообщается, что, будучи следователем, Тамбиев вымогал у хакеров взятку, получи получил ее в итоге криптовалюте. Однако обвиняемые пожаловались на него в Федеральную службу безопасности (ФСБ), а следователя задержали по обвинению во взяточничестве.

Расследование дела в отношение Тамбиева на данный момент не закончено. Хакеры за неправомерный оборот платежных средств получили условные сроки.

Напомним, в начале июня этого года в Орехово-Зуевском городском суде Московской области был вынесен приговор в отношении бывшего главы подмосковного Росимущества Николая Пешкова, которого приговорили к 4,5 годам колонии за взятки.