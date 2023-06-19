Врач рассказала о последствиях использования контрафакта в косметологии Фото: Shutterstock

После ухода крупных производителей препаратов косметологических процедур на российском рынке появилось множество контрафактных альтернатив. Использование подобных препаратов может грозить не только эстетическими проблемами, но и воспалениями и абсцессами. Об этом рассказала врач-дерматолог Алла Королева в беседе с «Газетой.Ru».

Она подчеркнула, что важно в подобных процедурах использовать только те препараты, которые получили специальное разрешение, чтобы не нанести вреда своему здоровью.

Помимо косметологических процедур, вред здоровью может нанести и использование непонятной косметики. Иногда в обычной косметичке могут образовываться различные бактерии и даже вирусы. Об этом предупредил эколог Сергей Гильденскиольд.

По его словам, чаще всего паразиты могут завестись в спонжах, которыми наносят тональный крем. Помимо него бактерии часто появляются на кисточках для ресниц, в помаде и и пудре. Его слова привели на портале Life.ru.

Однако не только бактерии могут доставить проблем при уходе за своей кожей. Дерматолог Елена Мошкова предупредила, что некоторая косметика может вызывать зуд и отеки в летнее время. Особенно это касается тех средств, в составе которых есть фотосенсибилизаторы. Опубликовали ее слова на портале RT.