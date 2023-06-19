Названы виды мошенничества, с которыми россияне сталкиваются чаще всего в 2023 году Фото: Shutterstock

В 2023 году россияне стали на 16 процентов интересоваться темой мошенничества. Об этом свидетельствуют данные сервиса журналистских запросов Pressfeed, а о результатах исследования рассказали на портале «Газета.Ru».

При этом новые виды мошенничества чаще всего связаны с СВО и сопутствующими законодательными нововведения. Также часто мошенники стали выдавать себя за сотрудников силовых структур.

«Известия» привели результаты опроса, результаты которого говорят о том, что с мошенничеством в интернете и вне его сталкиваются около 39 процентов опрошенных. Всего четверть респондентов не сталкивались с мошенниками за последние полгода.

Все чаще мошенники изобретают все более изощренные способы обмана и вот уже даже нейросеть ChatGPT может помогать недоброжелателями. Об этом рассказала директор Лаборатории Касперского Анна Кулашова, а ее слова привели на портале Life.ru.

Она подчеркнула, что раньше можно было легко отличить электронное письмо мошенников от обычного, поскольку там было много ошибок и несостыковок, а уже сейчас искусственный интеллект делает фишинговые письма менее заметными.