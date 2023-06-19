ЕС назвал степень готовности Украины для вступления в союз

Reuters: Украина выполнила два из семи условий для начала переговоров о вступлении ЕС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз назвал степень готовности Украины для вступления, сообщив о том, что Киев на сегодняшний день выполнил только два из семи условий, необходимых для начала формальных переговоров о вступлении Евросоюз. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на отчет объединения.

Как передает издание, исполнительная власть Европейская союза собирается подчеркнуть прогресс, достигнутый Украиной во ходе боевых действий.

«В реформах судебной системы наблюдается определенный прогресс, хотя есть еще ключевые реформы, которые необходимо провести. Не все удовлетворительно», - приводит издание слова своего источника в Евросоюзе.

Сообщается, что сторонники скорейшего вступления Украины в Европейский союз выразили надежду на завершение обсуждения данного вопроса в декабре этого года при решении 27 стран-членов Евросоюза.

Напомним, ранее журналист издания Financial Times Тони Барбер предупредил, что вступление Украины в Европейский союз может привести к неприятным последствиям, которые серьезно ударят по самому объединению, а в первую очередь – по экономике.