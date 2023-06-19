Пожар начался в крупнейшем парке развлечений Германии Фото: Википедия

В крупнейшем парке развлечений Германии «Европа-парк» вечером в понедельник, 19 июня, произошло сильное возгорание. Посетителей экстренно эвакуируют.

По данным правоохранительных органов, пожар в парке различений, расположенном в немецком городе Рутс, находится под контролем, а данных о пострадавших не поступало. Отмечается также, что посетителей вовремя предупредили о возникшем возгорании и начали эвакуацию.

На снятых очевидцами кадрах можно увидеть огромные клубы черного дыма, которые поднимаются над парком.

«Европа-парк», расположенном в городе Рутс, считается крупнейшим парком развлечений в Германии, а вторым по посещаемости парком развлечений в Европе после Диснейленда в Париже. Данный парк занимает 100 гектаров земли, а ежегодно его посещают около 5,5 миллиона человек.

Напомним, в конце мая этого года пожар произошел на территории парка Зарядье, который расположен в центре Москвы.